Firmengebäude abgebrannt: Löschwasser enthält gefährliche Stoffe

In einem Firmengebäude eines Akku-Herstellers in der Schorndorfer Paul-Stähle-Straße ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlug das Feuer bereits aus dem Dach. Beim dem Gebäude handelt es sich um eine kombinierte Produktions- und Lagerhalle mit direkt angebautem Bürogebäude. Es wurde großteils zerstört. Gegen 00.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, da das Feuer immer wieder aufflammte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa. 1,5 Millionen Euro.

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese gestalten sich schwierig, da man das Gebäude im Laufe des Dienstages noch nicht betreten konnte. Mitarbeiter des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis, Amt für Umwelt, haben das Löschwasser untersucht und dabei festgestellt, dass es potentiell gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten könnte. Erst wenn die gesamten Löschrückstände durch eine Spezialfirma vollständig entsorgt wurden, können die Ermittlungen innerhalb des abgebrannten Firmengebäudes durchgeführt werden. Wie die Polizei mitteilt, wird es deshalb noch einige Zeit dauern, bis man Aussagen zur Brandursache treffen kann.

Die Feuerwehren aus Schorndorf, Weiler, Schornbach, Weinstadt und Fellbach waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit zwei Rettungswägen und dem örtlichen Bereitschaftsdienst mit einer Gesamtstärke von 10 Einsatzkräften vor Ort.

Wegen der starken Rauchentwicklung war auf der direkt vorbeiführenden B29 die Sicht zeitweise etwas eingeschränkt. Eine Gefahr für Anwohner bestand jedoch nicht.