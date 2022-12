Firma Mapal feiert ihre Absolventen

79 junge Fachkräfte haben in diesem Jahr an den Mapal-Standorten in Aalen, Pforzheim, Winterlingen, Altenstadt und Ehrenfriedersdorf ihre duale Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium erfolgreich abgeschlossen. Die Industrie- und Handelskammern zeichneten zwölf Absolventen, darunter einen landesbesten Industriemechaniker, mit Preisen aus.

Neben zwölf mit Preisen prämierten Absolventen durften weitere fünf von der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg eine Belobigung für gute Prüfungsleistungen entgegennehmen. Alle 79 Auszubildenden der Mapal-Standorte in Deutschland bestanden die Abschlussprüfungen mit Bravour. Was zeige, wie groß die Motivation der jungen Leute sei, die wie ihre Ausbilder in den Coronajahren vor besonderen Herausforderungen standen, dabei jedoch von den Digitalisierungsintitiativen im Unternehmen profitierten. Mit dem eigenen Laptop, den Mapal jedem Azubi zur Verfügung stelle, seiein mobiles Lehren und das Erlernen von Theorieinhalten in Kombination mit betrieblichen Praxisphasen ohne weiteres möglich.

Dr. Jochen Kress, Geschäftsführender Gesellschafter der Mapal-Gruppe, gratulierte den 42 Absolventen am Stammsitz in Aalen und übergab die Zeugnisse im Rahmen einer Feier. Er ermutigte die jungen Leute ihr neu erworbenes Wissen ins Unternehmen einzubringen und an den Zukunftsthemen mitzuarbeiten. Neue Technologien wie die E-Mobilität, der Aufbau neuer Geschäftsfelder und die Digitalisierung böten den Berufsstartern nun spannende Möglichkeiten und viel Raum für ihre berufliche Weiterentwicklung.

Neben Tobias Ilg, der von der IHK Ostwürttemberg zum besten Industriemechaniker in Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, schlossen im Werk Aalen fünf weitere Absolventen mit der Gesamtnote sehr gut ab. Darunter ist auch Lena Klaus, die nach ihrer Ausbildug zur Industriekauffrau nun ein duales Studium im Studiengang Betriebswirtschaftslehre absolviert.

Nahezu alle Absolventen nahmen das Übernahmeangebot von Mapal an und unterstützen nun ihre erfahrenen Kollegen in der Fertigung oder in der Verwaltung.