Firma Heinrich Schmid unterstützt Aufwind mit 2000 Euro

Am 7. Januar hat es im Verwaltungsgebäude des Aufwind e.V. wegen eines technischen Defekts gebrannt. Die Firma Heinrich Schmid ist daraufhin dem Spendenaufruf der Einrichtung für Kinder, Jugend und Familien im Ostalbkreis gefolgt und so überreichte Stefan Käding (Mitte) nun eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Aufwind-Vorsitzenden Wilhelm Schiele und seine Stellvertreterin Maria Theiss. Die Spendenübergabe fand im Dachgeschoss der Brandstelle statt.