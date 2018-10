Firma Dobler feiert Firmenjubiläum

Die Firma Clemens Dobler GmbH in Unterkochen hat Jubiläum gefeiert. Das Bauunternehmen hatte zu seinem 150-jährigen Bestehen zu einem Festabend im „Weißen Rößle“ in Brastelburg eingeladen. Dabei erhielt Seniorchef Clemens Dobler für sein 50-jähriges Engagement als Maurermeister den Goldenen Meisterbrief.

„Seit Jahresanfang hab ich den Betrieb an meinen Sohn Hansjörg übergeben. Jetzt wird gemacht was er sagt, doch ich habe nach wie vor viel zu tun“, sagte Clemens Dobler im kleinen Gesprächskreis. In seinem Rückblick auf die Firmengeschichte erinnerte er an Gründung des Baugeschäfts 1868 durch seinen Urgroßvater Jakob Dobler. Der Handwerksbetrieb habe sich schnell etabliert. Um die Jahrhundertwende herum habe dann der Sohn des Gründers, Clemens Dobler, das Geschäft übernommen. Vor dem Zweiten Weltkrieg sei immer noch der Namenstag Clemens mit einem Schlachtfest groß gefeiert worden. Vieles habe sich inzwischen verändert, doch eines sei geblieben: Das große Engagement der zuverlässigen Mitarbeiter, betonte der Seniorchef. Heute werde die Firma von seinem Sohn Hansjörg in der fünften Familiengeneration geführt. Dabei sei die gute Zusammenarbeit mit den Unterkochener Firmen Palm und RUD im hochspezialisierten Industriebau von großer Bedeutung.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, Rolf Schäfer, hob hervor, dass sich das Unternehmen durch alle Wellen hindurch gut behauptet habe. Auch auf dem Bau werde in Zukunft die Arbeit immer digitaler; die Clemens Dobler GmbH habe gute Chancen sich weiter zu etablieren. Schäfer gratulierte zum Firmenjubiläum und überreichte eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm.

„Das Firmenschiff ist gut gebaut und segelt in die richtige Richtung“, sagte die Unterkochener Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik. Man sei stolz darauf, so ein Traditionsunternehmen im Stadtbezirk zu haben.

Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Edgar Horn, lobte den Mut und die große Stabilität der Firma. Sein besonderer Dank galt Seniorchef Clemens Dobler, der in Anerkennung seiner 50-jährigen Tätigkeit als Maurermeister mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer ausgezeichnet wurde.