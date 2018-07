Die Finalspiele im Bezirk Ostwürttemberg um die Meisterschaften der Ü-32-Fußballer stehen an diesem Samstag auf dem Sportgelände in Elchingen an.

Um die Kreismeisterschaft spielen : FV Viktoria Wasseralfingen - SG Bettringen (14 Uhr). Um die Bezirksmeisterschaft spielen: TSV Essingen - TSV Heubach (16 Uhr).