Finalniederlage für Rindelbacherin

144 Teilnehmer haben sich bei den Tennis-Jugendbezirksmeisterschaften im Bezirk B Kocher-Rems-Murr, dem WGV-Tennis-Cup, ihrer Konkurrenz gestellt. In den Altersklassen U 12 bis U 18 wurden die Meisterschaften in Waiblingen und Lorch/Waldhausen ausgetragen. Yasmina Mayer holt dabei einen Titel nach Aalen, vom TC Aalen starteten zwölf.

Bei den Spielerinnen der jüngsten Altersklassen, den U 12-Juniorinnen, spielte sich Felicitas Früh (TC Schorndorf) bis ins Finale. Hier traf sie auf Anne Niedan vom TC Winnenden und sicherte sich den Titel. Der Urbacher Noah Schahl gewann im Endspiel der U 12-Junioren mit 6:4 und 6:1 gegen Florian Fischer (SPG Aalener Sportallianz/Lauchheim).

Bei den U 13-Junioren waren es jeweils die Favoriten, die sich bis ins Finale kämpften. Annalotta Howarka und Raffael Gasanov spielen beide für den TC Waiblingen und beiden gelang der Titelgewinn in ihrer Altersklasse. Howorka ging in einem stark umkämpften Endspiel mit 4:6, 6:1 und 10:5 gegen Alexa Feller (TC Gaildorf) als Siegerin vom Platz. Gasanov besiegte Jannik Knödl vom TC Aalen, die Nummer eins der Setzliste, im zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Ein rein Urbacher Finale gab es bei den Juniorinnen U 14. Im Finale ließ Dajana Abadzic ihrer Mannschaftskameradin Julica Grass wenig Chancen und konnte sich den Titel mit 6:2 und 6:2 sichern. Mit Vorrundensiegen gelang Patrik Knödl (TC Aalen) und Paul Abele (TC Winnenden) der Durchmarsch bis ins Finale der U 14 Junioren. Abele verwies Knödl mit einem 6:3 und 6:2-Sieg auf den zweiten Platz. Yasmina Mayer (TC Aalen) wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den Titelgewinn bei den U 16-Juniorinnen. Mit 6:1 und 6:2 gewann sie deutlich gegen die Urbacherin Jennifer Pfäfflin. Mayer hatte im Halbfinale ihre Mannschaftskameradin Katharina Schlipf besiegt, Den dritten Titel für den TC Winnenden erkämpfte sich Leon Nickel in einer spannenden Partie. 3:6, 7:5 und 10:1 hieß es am Ende gegen Tobias Krabler vom TC Lauchheim. Bereits im Sommer hatten sich die beiden Nachwuchsspieler im Finale duelliert – der Lauchheimer hatte hier nach umkämpften Spiel gewonnen. In der Waiblinger Halle hatte Nickel kein Spiel im Halbfinale gegen Richard Nauroschat (STC Schwäbisch Hall) abgegeben, Krablers Gegner Samuel Hartung (TC Winnenden) musste aufgeben.

Titelverteidigerin unterliegt

Marie Vogt vom TC Urbach, die amtierende Württembergischen Vize-Meisterin der U 14-Juniorinnen und Bezirksmeisterin der U 16 im Sommer, ist nun auch Hallen-Bezirksmeisterin in der Altersklasse U 18. In zwei klaren Sätzen ließ sie der amtierenden Bezirksmeisterin Pia Sperber aus Rindelbach (TC Aalen) mit 6:1 und 6:2 wenig Chancen. Mit Zweisatzsiegen über Sofia Sonnentag (TC Mutlangen) und Johanna Lutz (TC Urbach) waren Sperber und Vogt ins Finale eingezogen.

Fünf der neun Teilnehmer der U 18-Konkurrenz waren für den TC Waiblingen gemeldet. Am Ende war es Joahua Fritz, der seinen Vereinskameraden Nils Howorka im Finale mit 6:3 und 7:6 bezwang.