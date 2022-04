Finales Endspiel für SG MADS Ostalb

Ein Filmregisseur hätte das Ende der Regionalligasaison nicht spannender gestalten können. Im letzten Saisonspiel (Samstagabend 19.30 Uhr) in der Karl Weiland Halle empfangen die Ostalbvolleyballer der SG MADS Ostalb (Vorletzter) den Tabellendritten BEG United aus Emmendingen. Die Gäste liegen derzeit auf dem dritten Tabellenplatz nur einen Punkt hinter dem Zweiten SG Heidelberg.

Die Gäste aus dem Breisgau haben in ihrem Kader die aktuellen Württembergischen Meister im Beachvolleyball und bestechen vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit ohne Schwachpunkte und einem überragenden Abwehrspiel. Schon aus diesem Grund dürfen sich die Aalener Volleyballfans auf ein spektakuläres Match freuen.

Nachdem die MADS Truppe beim Spitzenreiter SSC Karlsruhe einen total überraschenden Auswärtssieg erzielen konnten, gehen sie selbstverständlich mit großem Selbstvertrauen in diese Partie. Wie fast immer in den letzten Jahren haben sich die Aalener in der Rückrunde enorm gesteigert und sich diese Ausgangsposition mit starken Leistungen erkämpft.

Der Ostalbkader ist fast komplett, außer Max Schwebel sind alle Spieler einsatzbereit. Die Heimmannschaft hofft natürlich auf zahlreichen Besuch und engagierte Zuschauer Unterstützung, die gegen diesen starken Gegner mit Sicherheit nötig sein wird.