Finale wirbelt Rangfolge durcheinander

Eines der Opfer des so genannten „Todespflegers“ Grzegorz W. hat in Spaichingen gelebt. Hier hat er, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft München, die 88-jährige Frau mit Insulin getötet. Die Ermittlungen der Polizei München hatten auch ergeben, dass W. schon einmal zuvor im Kreis Tuttlingen an einer anderen Pflegestelle eingesetzt war. Den mutmaßlichen Mord hatte man erst bei den Ermittlungen an den bisherigen Einsatzorten des polnischen 24-Stunden-Pflegers entdeckt.