Gibt es noch eine Steigerung für Sensation? In der Sportwelt würde man wohl den Begriff Wunder einwerfen. Das ist den Bundesliga-Keglern des KC Schwabsberg gelungen. Die entfesselt aufspielende Schwabsberger kegelten am Samstag in einem hochdramatischen Spiel den amtierenden Weltpokalsieger Zalaegerszegi TK aus der Champions League! „Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Wir haben uns das nicht träumen lassen“, sagte KC-Vorsitzender Reinhard Prickler selbst am Sonntag noch.

Nach ihrem 6:2-Heimsieg (18:8 Satzpunkte/3650:3547 Kegel) über die offensichtlich phasenweise wie paralysiert wirkenden Ungarn stehen die Vorzeigekegler von der Ostalb im Finalrundenturnier - und zählen damit zu den besten vier Mannschaften der Welt. Der KC hatte die Hoffnung das Ergebnis zu drehen - gelungen. Für die Gäste ging es nach ihrem 6:2 im Hinspiel in Schwabsberg schon schlecht los. Die Ungarn, die eigentlich alle Trümpfe in der Hand hielten, mussten bereits im Startpaar einen herben Rückschlag hinnehmen, als ihnen gegen das starke Schwabsberger Startpaar, dem Top-Duo Mathias Dirnberger und Philipp Vsetecka, nur ein halber Satzpunkt gelang. Vor der begeisterten Kulisse im Kegelcenter machten Ronald Endraß, Kapitän Reiner Buschow, Melvin Rohn/Damir Cekovic und Manuel Lallinger den Sack zu. Am Ende setzte sich Schwabsberg dank der mit 25,5:22,5 besseren Quote an Gewinnsätzen durch. „Es war ein phantastisches Spiel“, freute sich Prickler.

Halbfinale gegen Podbrezova

Das Final-Four steigt dann am 31. März/1. April in Bamberg. Mit dabei sind neben den Schwabsbergern noch Titelverteidiger Rot-Weiß Zerbst, SK Zeleziarne Podbrezova (Slowakei) und Alabárdos-Szegedi TE (Ungarn). Der KC weiß schon, auf wen er im Halbfinale trifft: Podbrezova (Slowakei). „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt Prickler mit einem Schmunzeln. 2016 schieden die Schwabsberger in der ersten Runde gegen die Slowaken knapp aus. Gegen Zerbst winkt sogar ein deutsches Finale ...

Auch im Pokal erfolgreich

Nach dem Wunder von Schwabsberg ging es am Sonntag erfolgreich weiter. Losgelöst von der Freude nach dem Triumph sicherte sich der KC das Ticket für das Viertelfinale im deutschen Pokal. Gegen den bayrischen Zweitligisten Rot-Weiß Hirschau gelang der Mannschaft von Erfolgstrainer Eugen Fallenbüchel ein 5:3-Sieg. Bester Kegler war Dirnberger mit 628 Kegeln. Am 10. März muss Schwabsberg beim Verbandsligisten SKC Unterharmersbach ran. Ein Warm Up für Bamberg ...