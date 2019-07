Finale in Aalen: TSG als Ausrichter

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist Ausrichter des ersten Sportakrobatik Deutschland-Cup Finales. Der Deutsche Sportakrobatik Bund (DSAB) startet Ende dieses Jahres mit der neuen Wettkampfform „Deutschland-Cup“. Im Laufe eines Jahres können die Paare und Gruppen bei einer Serie von Turnieren Punkte sammeln ähnlich wie bei den Welt-Cups im Biathlon oder Skispringen.

Zum Finale qualifizieren sich dann die im Ranking zehn besten Paare und die zehn besten Gruppen. Das erste Deutschland-Cup Finale findet am 14 November 2020 um 16 Uhr in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen statt. Der Vertrag wurde von Achim Pfeiffer, 1. Vorsitzender der TSG und Oliver Stegemann, Präsident des DSAB im Rahmen der Delegiertenversammlung des DSAB in Frankfurt unterzeichnet.