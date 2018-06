FinAalen, oho, FinAalen, ohohoho

Deutschland sieben, Brasilien eins: Am Dienstagabend hat es in Aalen und Umgebung kein Halten mehr gegeben. Überall, wo man hinsah, waren die Menschen in Schwarz, Rot und Gold gekleidet. Die Aalener Gastronomen dürften sich freudig die Hände gerieben haben, die Kneipen platzten aus allen Nähten. Das 7:1 von Deutschland über Brasilien im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte zurecht in die Kategorie „historisch“ eingestuft werden, wie es auch Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Tag später bezeichnete. Tatsächlich war es der höchste Halbfinalsieg bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Auch die Statistik lässt Deutschland weiter frohlocken: Der Sieg wurde am 8. Juli eingefahren, exakt dem Datum, an dem Deutschland 1990 den letzten WM-Titel geholt hat. Während in Brasilien die grün-gelben Fahnen auf Halbmast hängen, wenn sie noch hängen, glauben die Deutschen nun natürlich ganz fest an den vierten Titelgewinn und damit verbunden an den vierten Stern über dem Adler auf der Brust. Bei all den Feierlichkeiten bleibt nur eine Frage offen: Was machen die Aalener eigentlich, wenn Deutschland am kommenden Sonntag auch noch den Titel gewinnt. Foto: Peter Schlipf