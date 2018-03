Filmkampagne im Ostalbkreis

Unter dem Titel „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ veranstalten die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, die Kontaktstelle Frau und Beruf im Ostalbkreis und der Kreisfrauenrat Ostalb von 15. bis 20. März eine Filmkampagne. Auftakt ist am Donnerstag, 15. März, um 14 Uhr in Sankt Loreto in Ellwangen. Weitere Veranstaltungen sind am Montag, 19. März, um 14 Uhr in der Realschule Bopfingen und am Dienstag, 20. März, um 13.40 Uhr in der Schillerschule Aalen. Im Film geht es um Arbeiterinnen, die 1968 bei Ford dafür gekämpft haben, für die gleiche Tätigkeit auch die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Eine Diskussion schließt sich an.