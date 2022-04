Filmdreh mit Wäsche-Expertin

Die Aalener Wäsche-Expertin und Inhaberin des Wäschehauses Gieggi Dessous, Heike Riha, wird am Donnerstag, 28. April, in der Sendung „Kaffee oder Tee“ ab 16 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen sein. Rechtzeitig vor dem Sommer wird sich bei ihrem Auftritt alles um das Thema Bademode drehen. „Aber der Bikini-Kauf gehört leider bei vielen Frauen nicht zum Lieblings-Shopping-Highlight, da wir Frauen leider meist sehr kritisch über unsere eigene Figur denken“, sagt Riha. Einen Filmbeitrag zu ihrem Fernsehauftritt wird das Drehteam vom SWR am bereits Dienstag, 19. April, ab 11.30 Uhr mit den Gieggi-Models Sabrina Pignato und Corinna Wagner sowie mit Heike Riha in den Aalener Limesthermen aufzeichnen. Der Badebetrieb wird während der Dreharbeiten normal weiterlaufen.