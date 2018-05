Filmaufführung verlegt

Der Film „Deutschland, bleiche Mutter“ von 1980 mit Eva Mattes in der Hauptrolle wird am 2. Mai, 20 Uhr im Kino am Kocher aufgeführt. Das Kino hat bis dahin sein Interims-domizil in der V“illa Rosa“ beim Theodor-Heuss-Gymnasium bezogen. Der geplante Termin am 14. März muss wegen des Umzugs entfallen.

Eva Mattes hatte vorgeschlagen, diesen Film zu zeigen. „Deutschland, bleiche Mutter“ schrieb Filmgeschichte: international vielfach ausgezeichnet, ging er in Deutschland leer aus. Die Kritik an dem Streifen war so heftig, dass der deutsche Verleih ihn nicht in die Kinos brachte. Mattes spielt die Hauptrolle in der Liebesgeschichte von Lene und Hans, die im Sommer 1939 beginnt. Der Krieg führt zur Entfremdung der jungen Eltern, die auch nicht zusammenfinden, nachdem Hans nach Kriegsende in eine ihm fremde Welt zurückkehrt. Lene hat sich zu einer selbstbewussten starken Frau entwickelt. Das entspricht ganz und gar nicht dem konservativen Frauenbild. Sie leidet an Depressionen und nur ihre Tochter kann sie davon abhalten, sich das Leben zu nehmen.

Wer Eva Mattes live erleben möchte, hat dazu am 16. März Gelegenheit. Um 20 Uhr tritt die beliebte Schauspielerin im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wortgewaltig“ in der Stadthalle Aalen auf. Begleitet von Irmgard Schleier am Flügel, singt, erzählt und liest sie aus „Mein persönlichstes Programm“.

Karten für Eva Mattes am 16. März gibt es in der Tourist-Information Aalen, Telefon 07361 / 522358 und im Internet unter www.reservix.de. Karten für die Vorstellung am 2. Mai um 20 Uhr gibt es ab April unter www.kino-am-kocher.de (an)