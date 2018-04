Film im Haus der Katholischen Kirche

An diesem Freitag, 27. April, wird um17 Uhr im Haus der Katholischen Kirche in Aalen der Spielfilm „Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten“ gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen irischen Immigrantin, die in den 1950er-Jahren versucht, in Brooklyn Fuß zu fassen und sich zwischen zwei ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen entscheiden muss.

Eingeladen sind alle interessierte Frauen, die Lust haben, sich gemeinsam mit anderen Frauen Filme anzuschauen und sich hinterher darüber auszutauschen.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten am Freitag bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 07361 / 590 30.