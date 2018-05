FFV springt mit Sieg auf Platz sieben

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim haben ihr Auswärtsspiel gegen den SV Eutingen mit 2:1 (0:1) und erobern Platz sieben.

Nach dem verdienten Auswärtsdreier im Gäu hat der FFV jetzt elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und gar und feiert damit auch den rechnerischen Klassenerhalt.

In Eutingen genügte Heidenheim eine deutliche Leistungssteigerung in Hälfte zwei und Tore durch Domi Ziegler und Alida Fuchs, die im Team debütierte um das Spiel für sich zu entscheiden. Eutingen führte zur Pause mit 1:0, das Heidenheimer Spiel war lange zu pomadig und ohne Zug nach Vorne und so war die Führung zwar glücklich, aber auch folgerichtig.

Halbzeit zwei gehörte dann dem FFV. Trainer Harald Fronmüller freute am Ende des Tages, dass sein Team seine Halbzeitansprache beherzigt hat und guten Fußball spielte.

Vor allem freute man sich im Heidenheimer Lager über das Kurzcomeback seiner lange verletzten Kapitänin Verena Hörger. Mit dem Dreier im Gepäck und losgelöster Stimmung trat das Team die Heimreise an.