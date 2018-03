FFV scoutet erfolgreich

Vor Kurzem hat bei eisigen Temperaturen und schneebedecktem Kunstrasen das erste von zwei Probetrainings für die U-17-Oberliga-Juniorinnen des FFV Heidenheim stattgefunden. Trotz der schwierigen Platzverhältnisse war der sportliche Leiter des FFV Heidenheim, Peter Hornetz, sehr zufrieden mit dem Auftritt und den gezeigten Leistungen der eingeladenen Mädchen.

Neun Mädchen nahmen am Mannschaftstraining der U 17 teil, die Zehnte weilte in Ruit und die beiden Ulmerinnen Nummer elf und zwölf waren schon einmal vor Ort. Die Mädchen kommen aus dem Rems- und Filstal, aus der Region Aalen, Ulm, Dornstadt, Jungingen und vom Härtsfeld. „Wir sind bestrebt die Toptalente nach Heidenheim zu holen, die Oberliga als zweithöchste Spielklasse Deutschlands bietet den idealen Einstieg für junge Talente in den Leistungssport“, so der Heidenheimer Sportchef. Am 14. März spielen die Mädchen nochmals vor und Cheftrainerin Miriam Hanemann macht sich persönlich ein Bild von den Qualitäten.

Auch das Frauenteam nimmt Konturen an, denn aus dem bestehendem Team werden 14 Spielerinnen übernommen beziehungsweise haben für kommende Saison zugesagt, sieben Talente rücken aus der Oberligamannschaft der U 17 nach und drei Neuzugänge konnte Heidenheims Sportchef bereits fest verpflichten. Der Kader ist fast fertig, allerdings ist der FFV laut Hornetz noch mit einigen heißen Eisen in Kontakt. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Spielerinnen des künftigen Frauenteams auf der Vereinsseite im Internet vorgestellt.