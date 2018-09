FFV mit Remis gegen den Karlsruher SC

Die B-Juniorinnen aus Heidenheim haben sich gegen Karlsruher SC ein 1:1 (0:0) erspielt.

So hatte sich der KSC den Nachmittag in Heidenheim sicher nicht vorgestellt. Mit schnellen Kombinationsspiel des FFV erarbeiteten sich die FFV-Fußballerinnen immer wieder Torchancen. In der 48. Minute gelang ihnen durch einen Distanzschuss von Amelie Weber das 1:0. Erst in den letzten 20 Minute mobilisierte der KSC nochmals alle Kräfte und es gelang durch Zoé Stoll (77.) noch der Ausgleich.