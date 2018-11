FFV lernt aus Niederlage

Am Samstag erwarteten die B-Juniorinnen des Oberligisten FFV Heidenheim die Gäste der TuS Mingolsheim – und verloren mit 1:2 (1:0).

Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen gingen die FFV-Mädchen auch optimistisch und konzentriert in die Partie. Bereits nach 15 Minuten verzeichnete Luna Pipitone die verdiente 1:0-Führung, die bis in die Halbzeit mitgenommen werden konnte. Nach der Pause konnte in keinster Weise an die gezeigten ersten 40 Minuten angeknüpft werden.

Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste in der 47. Minute und der Führung in der 66. Minute hatten die FFV-Juniorinnen an diesem Tag nichts mehr entgegenzusetzen, so dass die erste Heimniederlage verdient war.

Trotz allem hat die junge FFV-Mannschaft wieder etwas dazugelernt und wird diese Erfahrung nutzen, um sich weiter zu verbessern und stabilisieren.