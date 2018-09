FFV Heidenheim holt Punkt in Jungingen

Zu ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Saison reisten die Frauen des FFV Heidenheim am vergangenen Sonntag ins nahegelegene Jungingen, entschieden dort Punkte zu holen, nachdem man die vergangenen Begegnungen gegen Jungingen noch nie für sich entscheiden konnte.

Dementsprechend begann auch die erste Halbzeit mit viel Druck und Ballbesitz der jungen Heidenheimer Mannschaft. Das Spiel fand überwiegend in der gegnerischen Hälfte statt, so auch in der 12. Minute, als Verena Hörger am linken Flügel startete, aber im Abschluss an der starken Torhüterin von Jungingen scheiterte. So dauerte es bis zur 25. Minute, ehe Heidenheims Spielführerin, zu diesem Zeitpunkt verdient, zum 1:0 einschieben konnte. Den langen Ball aus dem Mittelfeld konnte die herauseilende Junginger Torhüterin noch abwehren, schoss jedoch ihre Mitspielerin an und so landete der Ball direkt vor Verena Hörger, die sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und den Ball im leeren Tor unterbrachte. Man spielte engagiert weiter und konnte nach einem starken Spielzug durch Janina Liber, die die Torhüterin geschickt umspielte, in der 34. Minute auf 2:0 erhöhen, nachdem Verena Hörger ihr die Kugel gezielt durch die Gasse steckte. Bis zu diesem Zeitpunkt kamen die Gastgeberinnen noch zu keiner nennenswerten Chance. Der FFV verpasste durch einen Lattenschuss von Verena Hörger auf 3:0 zu erhöhen, stattdessen musste man fast im Gegenzug vor der Halbzeitpause durch zu halbherziges Zweikampfverhalten das 1:2 hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel immer zerfahrener und war geprägt von vielen Ballverlusten und Fehlpässen, sodass der Gegner immer mehr ins Spiel kam und folglich durch eine Unsicherheit im Heidenheimer Strafraum in der 49. Minute zum 2:2 ausgleichen konnte. Es war nun ein offenes Spiel, bei dem beide Mannschaften noch die ein oder andere Chance hatten. Der FFV wurde nun in die eigene Hälfte gedrängt und die Heidenheimer konnten froh sein, dass Jungingen zu keiner klaren Torchance mehr kam.