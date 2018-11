FFV-Frauen punkten erneut

Am vergangenen Sonntag mussten die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim gegen die spielstarken Gäste vom TSV Lustnau Farbe bekennen. Am Ende konnten die Fußballerinnen vom FFV zum vierten Mal in Folge einen Punkt ergattern.

Der FFV kam gut ins Spiel und gab die Richtung vor. Ballsicherheit und ein sehr hohes Tempo zeichnete den FFV aus. Durch schöne Kombinationen und ständiges Pressing wurde den Gästen die Luft abgeschnürt. In der 15. Minute konnte Laura Szatzker nach einem gefährlichen Eckball von Franziska Schüßler das 1:0 für den FFV erzielen. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten sich aus der Umklammerung des FFV lösen. Die Heidenheimerinnen waren in den Anfangsminuten zu zögerlich im Spiel gegen den Ball. So auch in der 50. Minute, als eine kurze Ecke nicht mit der letzten Konsequenz verteidigt wurde. Die anschließende Hereingabe köpfte die starke Lena Tarmann zum Ausgleich ein. Der Gegner wollte nun nachlegen und das FFV-Team verpasste es durch den Rückschlag des Ausgleichs die Dinge spielerisch zu lösen. Kurz vor Schluss hieß es dann nochmals durchatmen beim FFV. Durch zu hohes Stellungsspiel bekam Lustnau die Chance aus 50 Metern aufs leere FFV-Gehäuse. Der Ball konnte jedoch durch die nachsetzende Marina Oberschmid abgelaufen werden. Es blieb beim 1:1.