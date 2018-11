FFV: Eigentlich alles im Griff gehabt

Frauenfußball-Verbandsligist FFV Heidenheim reiste zum drittplatzierten TSV Neuenstein, der bisher eine sehr gute Runde absolvierte – und kassierte eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Die Frauen des FFV ließen sich nicht einschüchtern und gingen mit hoher Motivation und Kampfgeist an die Aufgabe heran.

Der FFV kam deutlich besser ins Spiel, presste den Gegner früh und hielt den Gegner durch viel Ballsicherheit in Bewegung. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Laura Szatzker, die von Verena Hörger stark bedient wurde und nur knapp mit einem Lattentreffer die Führung verfehlte. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und die Ballsicherheit der FFV-Frauen war nicht mehr so deutlich. Es entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichenes Spiel. In der 64. Minute dann der spielentscheidende Knackpunkt gegen den FFV. Nach einem geklärten Eckball nahm Dorothea Kappel Maß. Mit einem satten 30 Meter-Schuss in den Knick Marke Tor des Jahres brachte sie ihr Team mit 1:0 in Führung. Dieser Sonntagsschuss stellte nun den Spielverlauf auf den Kopf. Der FFV musste nun umstellen und ins Risiko gehen. In der 82. Minute erhöhte der TSV dann nach einem Konter gegen die entblößte FFV Abwehr durch Lena Ruscheinsky zur Vorentscheidung auf 2:0.