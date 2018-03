FFV bleibt erneut ohne Punkte

Die U-17-Fußballerinnen des FFV Heidenheim haben in der EnBW-Oberliga erneut keine Punkte eingefahren. Gegen den ESV Waldshut-Tiengen verlor der FFV mit 1:3 (1:2).

Trotz zeitweiliger 1:0-Führung blieb die neuformierte Heidenheimer U 17 erneut ohne Punkte in der ENBW-Oberliga und unterlag am Ende erneut etwas unglücklich beim heimstarken Gastgeber aus Waldshut-Tiengen mit 1:3. Amelie Weber brachte den FFV nach toller Kombination nach 20 Minuten noch in Führung, Sven Rapps Südbadenerinnen drehten aber noch vor der Pause das Spiel zu ihren Gunsten. Den Heidenheimerm gelang auch in Durchgang zwei der Ausgleich nicht mehr und so machte die Heimelf in der Schlussminute den Deckel drauf. Beim FFV merkte man, dass mit Brandtner, Leonbacher, Böhm und Serino vier Stammspielerinnen fehlten und es bislang auch noch nicht im Ansatz gelingt, Kapitänin und Leaderin Anna Hornetz und Mona Halemba, die ins Heidenheimer Verbandsliga-Frauenteam hochgezogen wurden, zu ersetzen. Trainerin Miriam Hanemann war nicht unzufrieden mit dem Spiel, habe man doch gute Ansätze erkennen können und nicht schlecht gespielt.

„Künftig gilt es allerdings konzentrierter zu spielen, denn wir machen zu viele einfache Fehler und laden die Gegner regelmäßig zum Tore schießen ein. Dies gilt es ab sofort abzustellen“, so Hanemann. Heidenheims sportlicher Leiter Peter Hornetz nimmt das Team in die Pflicht: „Am Samstag stehen 17, 18 Spielerinnen zur Verfügung, Böhm, Serino, Leonbacher und Brandtner kommen zurück, da gilt es gegen Löchgau daheim zu zeigen, dass man ein Team ist, das läuft und kämpft. Gerade die zahlreichen älteren und erfahreneren Spielerinnen sollen und müssen endlich zeigen, dass ihr eigener Anspruch auch auf dem Platz sichtbar wird!“