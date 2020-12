FFP2-Schutzmasken für Pflegekräfte der ambulanten Dienste

Nach der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg das Personal von ambulanten Pflegediensten nun einen Atemschutz mit FFP2- oder vergleichbarem Standard tragen.

Der Landkreisverwaltung war es ein besonderes Anliegen, die ambulanten Pflegedienste im Ostalbkreis bei dieser Herausforderung zu unterstützen. So gaben Manuela Rathgeb und Anna-Lena Hartmann von der Organisationsstelle der Landkreisverwaltung rechtzeitig vor Weihnachten 18 000 FFP2-Schutzmasken an 43 Pflegedienste aus, die insgesamt 6000 Menschen betreuen. „Wir haben vorgesorgt und unser gut aufgefüllter Lagerbestand hilft uns dabei, Menschen mit Schutzausrüstung auszustatten, die diese dringend benötigen“, erklärte Landrat Joachim Bläse.

An zwei Tagen konnten die Leiter der ambulanten Pflegedienste beim Technischen Hilfswerk in Aalen und in der Außenstelle der Landkreisverwaltung in Schwäbisch Gmünd ihre Päckchen innerhalb eines vereinbarten Zeitfensters abholen. Die Landkreisverwaltung startete zudem am 22. Dezember eine Verteilaktion an stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sowie an die Wohnungslosenhilfe. Die Masken werden vom Sozialministerium bereitgestellt.