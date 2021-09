Feuerwehr–Oldtimer treffen sich in Aalen

Im vergangenen Jahr wurde das erste motorisierte Feuerwehrfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Aalen, die Kraftspritze KS 20, 100 Jahre alt. Pandemiebedingt konnte das siebte Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen in Aalen 2020 allerdings nicht stattfinden.

Am Sonntag, 3. Oktober, wird dieses Treffen nun mit einem Jahr Verspätung als Tagesveranstaltung in Aalen stattfinden. Um die Fahrzeuge vor historischer Kulisse in der Aalener Innenstadt präsentieren zu können, werden rund 70 Feuerwehr-Oldtimerfahrzeuge in Aalen erwartet. In der Innenstadt können die Abstände zwischen den Besuchern sowie dem Fahrzeug-Begleitpersonal eingehalten werden.

Ab 10 Uhr werden die sich zuvor auf dem Greutplatz versammelten Fahrzeuge auf die Ausstellungsflächen im gesamten Innenstadtbereich gebracht. Ab 11 Uhr können diese dort dann besichtigt werden.

Um 14 Uhr werden vor dem Rathaus vom neuen Oberbürgermeister Frederick Brütting Medaillen an die teilnehmenden Gruppen überreicht.