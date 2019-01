Die Feuerwehr musste am Donnerstagmittag zur Gewerblichen Schule in die Rektor-Klausstraße ausrücken. Dort ist gegen 12 Uhr in einem Werkraum das Innere der Absauganlage einer Schleifmaschine in Brand geraten. Ein Schüler hatte Schleifarbeiten an einem Werkstück durchgeführt. Vermutlich lösten Funken das Feuer in der Anlage aus. Zumindest entstand eine sehr starke Rauchentwicklung, weshalb die Schüler, die sich im dortigen Gebäudeteil aufhielten, ihre Klassenzimmer verließen und sich Großteils in die Cafeteria begaben. Der Sachschaden an der Maschine beziehungsweise Absauganlage dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Tatsächlicher Schaden am Gebäude entstand bis auf den Rußniederschlag wohl nicht.