Feuerwehr wählt neuen Abteilungskommandant

Führungswechsel bei der Feuerwehr-Abteilung Aalen: Für den nach zehn Jahren nicht mehr kandidierenden Frank Brucker haben die Mitglieder bei der Hauptversammlung im Rettungszentrum Michael Wagner zum neuen Abteilungskommandant gewählt. Er erhielt in geheimer Wahl 46 von 51 Stimmen.

Der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Bernd Retter stellte sich nach zehn Jahren ebenfalls nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde mit 50 von 51 Stimmen Daniel Höll gewählt. Er ist in Zukunft auch Mitglied im Ausschuss der Gesamtwehr Aalen. In den Abteilungsausschuss rücken Carolin Haas und Susann Hoffmann nach.

Frank Brucker blickt gerne zurück

„Es hat keinerlei Unstimmigkeiten gegeben, ich habe die Abteilung Aalen immer gerne geführt“, betonte Frank Brucker. Nach zehn Jahren sei es an der Zeit das Kommando in andere Hände zu übergeben. In diesem Sinne äußerte sich auch Bernd Retter. Beide erhielten von der Abteilung ein Geschenk.

In seinem Rückblick auf 2019 nannte Brucker imponierende Zahlen: Die 92-köpfige Wehr wurde 415 Mal zu Einsätzen alarmiert, darunter 156 Hilfeleistungen und technische Rettungen sowie 87 Brände. In den letzten zehn Jahren habe sich die Zahl der Einsätze glatt verdoppelt.

Besonders gefordert beim Kubus Brand

Besonders gefordert gewesen sei man beim Brand im Kubus im April, beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hangweg und bei einem Einsatz in Unterrombach.

Eine große Rolle spiele auch der Übungsbetrieb. Brucker berichte von 24 Regelübungen und 38 Sonderübungen. Immer dabei war bei diesen Übungen Christof Storz.

Im Sicherheitswachdienst insbesondere in der Aalener Stadthalle leistete die Wehr 1358 Stunden. Zufrieden zeigte sich Brucker mit der technischen Ausrüstung der Abteilung. Man freue sich jetzt schon auf das neue Löschfahrzeug LF 20, das im Mai geliefert werde. Außerdem erhalte man einen Führungsanhänger und die Atemschutzübungsstrecke in Aalen werde grundlegend modernisiert.

Nach Auskunft von Rolf Frischmut herrscht in der Jugendfeuerwehr derzeit eine große Begeisterung. Die 19 Mitglieder haben letztes Jahr 19 reguläre Übungen und eine 24-Stunen-Übung absolviert. Der 26-köpfige Spielmannszug war ebenfalls sehr aktiv. Stabführer Bernd Adrian berichtete von 25 Proben und 15 Auftritten. Kassiererin Carolin Haas gab einen Überblick über die solide Finanzlage der Abteilung.

Patrick Schwamm wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Hauptfeuerwehrmänner sind in Zukunft Dominik Egger, Johannes Wanner und Christian Witt.

Der Leiter des städtischen Amtes für Bürgerservice und Öffentliche Ordnung, Michael Felgenhauer, zollte der Wehr großen Respekt für ihre Leistung und Einsatzfreude. Hier würden Bürgersinn und Solidarität gelebt. Die Kosten für das neue Löschfahrzeug LF20 bezifferte er auf 400 000 Euro. Weitere Grußworte sprachen der Kommandant der Gesamtwehr, Kai Niedziella, und Stadtrat Peter Peschel.