Feuerwehr sucht neue Mitglieder

Die Feuerwehr-Abteilung Wasseralfingen-Hofen sucht neue Mitglieder. Dazu hat sie nicht nur großflächige Werbeplakate anfertigen lassen, es wurde extra auch eine sechsköpfige Werbegruppe gegründet. Laut Abteilungskommandant Stefan Maier sind derzeit 47 Aktive bei der Abteilung tätig. „Die Aufgaben werden nicht weniger, eher mehr“, so der Kommandant. Zudem würden in den nächsten Jahren etliche lang gediente Mitglieder 65 Jahre alt und stünden dann nicht mehr der Aktiven-Abteilung zur Verfügung. „Deswegen müssen wir rechtzeitig beginnen, Nachwuchs zu suchen und auch auszubilden“, sagt Maier. Gesucht würden Jungs und Mädels ab 18 Jahren, die körperlich fit sind und sich aktiv am Dienst für die Bevölkerung einbringen wollen. Am Mittwoch, 6. Oktober, findet um 19 Uhr eine öffentliche Hauptübung der Floriansjünger bei der Wache in Wasseralfingen statt. Interessierte sind laut Maier eingeladen, sich die Übung anzuschauen und Fragen zu stellen. Gezeigt wird, wie die Feuerwehr alarmiert wird, wie sie ausrückt und wie sie einen Löschangriff mit Menschenrettung startet.