Feuerwehr stellt mobile Sirenenanlage vor

Um sicherzustellen, dass sich Bürger mit der Warnung in Notlagen auskennen und wissen, was nach einer Warnung zu tun ist, findet am Donnerstag, 10. September, der erste bundesweite Warntag von Bund, Ländern und Kommunen statt.

Dazu werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Um 11 Uhr ist ein bundesweiter Probealarm geplant. Ausgelöst werden alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel, wie beispielsweise Radio, Fernsehen, die Warn-App NINA und weiterer Warn-Apps. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Kommunen, die über Sirenen verfügen, diese eigenständig und zeitgleich mit MoWaS auslösen.

Die Feuerwehr Aalen besitzt für die Bevölkerungswarnung drei mobile Lautsprecher-und Sirenenanlagen mit dem Namen „Mobela“, die auf alle Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr gebaut werden können. Es können sowohl Sirenensignale, aber auch Lautsprecherdurchsagen, je nach Gefährdungslage und Einsatzsituation, abgespielt werden.

Am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr werden die drei Anlagen im Rahmen des Warntages testweise um 11 Uhr und um 11.20 Uhr an folgenden Standorten ausgelöst: Schillerhöhe/Mahnmal, Schwerlastrampe unterhalb des Rötenbergs und Zebert/Himmlingen. Um 11 Uhr beginnt ein einminütiger Heulton (auf- und abschwellend), um 11.20 Uhr folgt die Entwarnung mit einem durchgehenden einminütigen Heulton.