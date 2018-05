Die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei sind am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in die Aalstraße zu einem Küchenbrand in einem Gebäude ausgerückt. Dieser war vermutlich durch technischen Defekt eines Küchengerätes ausgelöst worden. Der Schaden wird auf rund 35 000 Euro beziffert. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.