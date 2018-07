Feuerwehr rückt erneut bei Scholz an – Gift kommt aus Frankfurt

Der Schrott mit den giftigen Behältern, die einen Großeinsatz bei dem Essinger Recycler Scholz ausgelöst hatten, wurden von einem Unternehmen aus dem Raum Frankfurt angeliefert – das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Auf welchem Weg die Fässer zu diesem Unternehmen gelangten, wird noch ermittelt.

Scholz-Mitarbeiter hatten am Samstag bei einer Nachsuche einen weiteren Behälter im Altmetall gefunden. Der Fund löste einen erneuten Einsatz aus: Essinger und Aalener Feuerwehren rückten mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften an. Vorsichtshalber wurden auch zwei Rettungswagenbesatzungen entsandt. Geschädigt wurde aber niemand, das Behältnis wurde von den Wehrkräften gesichert und wird wie die drei anderen am Donnerstag aufgefunden gefährlichen Behältnisse durch eine Spezialfirma vernichtet.