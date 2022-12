Feuerwehr-Abteilung Aalen nimmt zweite Drehleiter in Betrieb

Voller Stolz und Freude hat am Mittwochabend die Feuerwehr-Abteilung Aalen im Rettungszentrum ihr neues Fahrzeug mit Drehleiter offiziell in Betrieb genommen. Dabei unterstrichen die verschiedenen Redner, dass die Feuerwehr mit diesem Gerät eine hohe Verantwortung hat. Das bisherige, erst elf Jahre alte Fahrzeug mit Drehleiter, wurde an die Feuerwehr-Abteilung Wasseralfingen/Hofen übergeben.

Mit zwei Drehleitern ist jetzt die Gesamtwehr Aalen optimal ausgerüstet. Das neue Gerät dient der Menschenrettung bei der Brandbekämpfung sowie bei technischen Hilfeleistungen. Es ist mit einem Gelenkteil im oberen Bereich der Leiter ausgestattet und ermöglicht somit die Leiterspitze mit dem Rettungskorb auf 4,7 Meter anzuwinkeln. Dieser Korb hat eine Beladungsgrenzte von 500 Kilogramm und bietet Platz für fünf Personen. Zur Brandbekämpfung bestehen Wasseranschlüsse sowie ein aufsteckbarer Wassermonitor mit bis zu 3000 Litern Durchfluss pro Minute.

„Wir haben eine große Verantwortung mit dieser neuen Drehleiter pfleglich umzugehen“, sagte der Kommandant der Gesamtwehr Aalen, Kai Niedziella. Der Ausbildung an diesem Gerät komme eine große Bedeutung zu. Oberbürgermeister Frederick Brütting nutzte die Gelegenheit um der Feuerwehr generell für ihren Dienst zu danken. Die neue Drehleiter sei ein wichtiges Gerät für die Einsatzbereitschaft der Wehr und werde auch außerhalb des Stadtgebiets von Aalen eingesetzt.

Die Kosten des Fahrzeuges mit Drehleiter bezifferte Brütting auf 703.245 Euro, vom Land erhalte man einen Zuschuss in Höhe von 254.000 Euro und der Landkreis fördere die Anschaffung mit 84.666 Euro.

Pfarrer Bernhard Richter sprach Segensworte und wünschte den Feuerwehrleuten, dass sie immer unverletzt von ihren Einsätzen zurückkommen.

Weitere Gruß- und Dankesworte sprachen der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, Kreisbrandmeister Andreas Straub, der Aalener Abteilungskommandant Michael Wagner sowie Bernd Widmann im Namen der Herstellerfirmen Magirus Deutz (Aufbau), Mercedes Benz (Fahrgestell) und Ziegler (Gerätschaften). Die Feier wurde vom Spielemannszug der Feuerwehr Aalen musikalisch umrahmt.