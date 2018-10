Am Freitag gegen 19 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zum Kursana Altenpflegeheim in der Stuttgarter Straße ausrücken. Wie die Polizei auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“ mitteilt, war im Zimmer eines Bewohners ein Papierkorb in Brand geraten. Weil ein Rauchmelder anschlug, konnte das Personal den Brand sofort löschen. Eine Evakuierung von Bewohnern oder Personal war nach Angaben der Polizei nicht nötig.