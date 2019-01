Feuer und Eis: Schneechaos und brennender Laster legen Verkehr auf der A7 lahm

Feststeckende Lastwagen bei winterlichen Straßenverhältnissen haben am Mittwochmorgen hauptsächlich im Revierbereich Aalen zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Der Räumdienst war im Dauereinsatz, hatte aufgrund der Staulagen aber Probleme durchzukommen.

Ab dem frühen Morgen kam quasi an allen Aufstiegen zu den Hochflächen der Verkehr teils gänzlich zum Erliegen. Behinderungen gab es auf der Lauterburger Steige, der Ebnater Steige, der Himmlinger Steige, der Waldhäuser Steige sowie auf der Landesstraße zwischen Heubach und Bartholomä. Auf der Westumgehung der B29 kam der Verkehr zwischen Westhausen, Hüttlingen und Aalen wegen feststeckender Lastwagen fast gänzlich zum Erliegen und führte zu entsprechenden Auswirkungen auch auf den Nebenstrecken. Ab etwa acht Uhr entspannte sich die Situation langsam, sodass die Strecken teils wieder befahrbar waren.

Rückstaus dauern auf der B29 und auf der Verbindungsstraße zwischen Wasseralfingen und der B29 weiterhin an. Der Verkehr ist in beide Richtungen schleppend. Am Morgen waren die Auswirkungen der Unfälle bis nach Aalen spürbar.

"Wie lange die Situation noch so bleibt, ist nicht abzusehen", sagt Polizeipressesprecher Holger Bienert. Die B29 sei vor allem im Bereich Westhausen vollständig dicht. "Die Westumgehung ist ganz schlimm", sagt er.

Brennender Lastwagen auf A7: Vollsperrung

Außerdem brennt ein Lastwagen auf der A7. "Die Löscharbeiten dauern an, die Autobahn ist in Richtung Ulm voll gesperrt", so Bienert. Der Lkw liegt auf Höhe Haisterhofen. Es hat sich ein rund 15 Kilometer langer Stau gebildet.

11.40 Uhr

Wie Polizeipressesprecher Bernd Märkle auf Nachfrage der "Ipf- und Jagst-Zeitung" mitteilt, wird der Verkehr auf der A7 in Richtung Würzburg über den Standstreifen und die rechte Fahrbahn geleitet. "In Richtung Ulm wurde soeben eine Spur geöffnet, um den stehenden Verkehr abfließen zu lassen", so Märkle. Das bedeute, dass die Fahrzeuge, die zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Brand stelle stehen, abgeleitet werden.

Der restliche Verkehr wird über die Umleitungen U9, U10 und U11 ab- und umgeleitet. Am Lkw selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro. An der Ladung ein Schaden von rund 150.000 Euro. Die Schäden an der Leitplanke beziehungsweise der Fahrbahn belaufen sich auf mindestens 15.000 Euro. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Aufgrund eines querstehenden Lastwagens war bis 8.30 Uhr Uhr die Ausfahrt Westhausen der A7, Fahrtrichtung Ulm, voll gesperrt und führte zu etwa zehn Kilometern Rückstau. Ebenfalls war die Bundesstraße bei Ohmenheim blockiert, da dort zwei Lastwagen nebeneinanderstanden.

