Feuer in Feuerschale breitet sich aus

Ein 41-Jähriger hat am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr auf seinem Balkon in der Eichwaldstraße ein – zunächst – kontrolliertes Feuer in einer Feuerschale entzündet. Während der Mann anschließend mutmaßlich seine Aufsichtspflicht vernachlässigte, breitete sich das Feuer über die auf dem Balkon ausgelegten Holzdielen aus. Nachbarn, die durch den Feuerschein aufmerksam wurden, verständigten die Polizei. Beamte des Polizeireviers Aalen löschten den kleinen Brand; ein Einsatz der Feuerwehr war nicht notwendig.