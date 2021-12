Feuer im Waldorfkindergarten

Auf dem Gelände des Aalener Waldorfkindergartens an der Zeppelinstraße ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zeugen hatten es gegen 5 Uhr festgestellt. Laut Polizei griff der Brand auf ein Nebengebäude über. Die Feuerwehr Aalen ist seitdem mit zwölf Fahrzeugen, darunter beide Drehleitern, und rund 50 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Die Nacharbeiten dauern derzeit weiter an.

Die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei vor allem im Bereich des Dachs als schwierig, sie dauerten bis gegen 10 Uhr an. Das Hauptgebäude ist demnach allerdings nicht betroffen. Dennoch bleibt der Kindergarten bis auf Weiteres geschlossen. Zur Brandursache sowie zum entstandenen Sachschaden sind noch keine Angaben möglich. Inzwischen haben die Brandermittler der Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

Erst im vergangenen Juli war die Erweiterung des Waldorfkindergartens fertiggestellt und eingeweiht worden. Der Trägerverein hatte darin 1,37 Millionen Euro investiert, von denen die Stadt rund 800 000 Euro beigesteuert hatte.