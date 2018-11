Feuer ausgebrochen: Straße gesperrt

In einem unbewohnten Zimmer eines Wohnhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr aus Geschwend wurde gegen 9.45 Uhr von einer 49-jährigen Bewohnerin verständigt. DieWehr rückte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer rasch. Um ein ungehindertes Arbeiten der Rettungskräfte zu gewährleisten musste die dortige Straße bis 11.20 Uhr gesperrt werden. Ein 56-jähriger Bewohner musste mit dem Rettungswagen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Momentan ist von einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 50 000 Euro auszugehen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.