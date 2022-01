Fett erhitzt sich - Feuerwehr rückt aus

Mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen zu einem Brand in die Friedrichstraße aus. Gegen 19.30 Uhr hatte eine 51-Jährige in ihrer Küche einen Topf mit Fett auf den Herd gestellt und diesen angeschaltet. Aus bislang ungeklärter Ursache erhitzte sich das Fett so sehr, so dass der Topf in Flammen aufging. Diese griffen auf einen Schrank über.

Ein Nachbar löschte den Brand mit einem Pulverlöscher ab. Kurzfristig war die Wohnung nicht bewohnbar. Alle Bewohner, die anschließend in der Nachbarschaft unterkamen, blieben unverletzt. Ersten Einschätzungen nach entstand bei dem Brand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.