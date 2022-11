Festvortrag: Wohlwollen zwischen Lehrer und Schüler wirkt

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Fachschule für Sozialpädagogik in Aalen und des 50-jährigen Bestehens der Fachschule für Sozialpädagogik in Ellwangen hat das Sankt Loreto zu einem Fachvortrag mit der renommierten Erziehungswissenschaftlerin Professor Dr. Annedore Prengel eingeladen. Unter dem Titel „Wechselseitiges Wohlwollen – Ethik in pädagogischen Arbeitsfeldern“ sprach Prengel in der Aula der Hochschule Aalen vor einem Publikum von stark 200 Zuhörern und Zuhörerinnen, bestehend aus Schülerinnen und Lehrkräften beider Fachschulen, Fachkräften aus vielen Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe der Region, sowie weiteren Personen der Fachöffentlichkeit.

Nach der musikalischen Einstimmung durch Thomas Frindt und Thomas Bader führte die geschäftsführende Institutsleitung von Sankt Loreto, Melanie Mangold, in den Abend ein. Im Vortrag ging es vor allem um die wertschätzende, positive Beziehungsgestaltung im professionellen Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Diese sei Voraussetzung dafür, dass jedes Kind sich entfalten und sein volles Potenzial erreichen könnte.

Professor Prengel leitet seit vielen Jahren mehrere groß angelegte Forschungsprojekte, in denen Erziehungswissenschaftler mehr als 24 000 pädagogische Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen beobachteten und auswerteten. Sie kamen zu dem erschreckenden Ergebnis, dass Lehrer und Lehrerinnen und Erzieher und Erzieherinnen bei 25 Prozent dieser Interaktionen verletzend agieren. Dabei handle es sich um seelische Gewalt, zum Beispiel in Form von Demütigung oder Bloßstellung.

Deshalb brauche es, so Prengel weiter, eine Pädagogik-Ethik. Die sieben Prinzipien der Pädagogikethik sind: Selbstsorge, Nicht-Schaden, Wohltun, Autonomie, Gerechtigkeit, advokatorische Verantwortung und fürsorgliche Gemeinschaft. Für den Alltag in pädagogischen Einrichtungen und Schulen entwickelte das Team um Prengel die sogenannten „Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen“. Das sind zehn Leitlinien, deren Umsetzung zu positiven Interaktionen zwischen Kindern und Fachkräften beitragen. Prengels Fazit lautet: „Alle Kinder brauchen, um sich entwickeln und lernen zu können, Erwachsene, die gute Beziehungen zu ihnen pflegen.“ Diese wohlwollende Beziehungsgestaltung sei wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft und würde diese nachhaltig wohltuend gestalten.

Im Anschluss leitete Herr Dr. Lee F. Koch, Dozent in Aalen und Ellwangen, die Fachdiskussion und Fragerunde. Der Abend wurde umrahmt durch ein Musikerduo, bestehend aus Thomas Frindt, Dozent an beiden Fachschulen, und Thomas Bader. Ein Stehimbiss wurde im Foyer von der Abschlussklasse der Aalener Schule gegen Spenden für die Klassenkasse angeboten.