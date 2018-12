Festliches Konzert zum neuen Jahr

Am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr findet in der Salvatorkirche ein festliches Konzert mit dem Trompeter des Berliner Konzerthausorchesters, Stephan Stadtfeld, und dem in Aalen geborenen Organisten Stephan Rahn statt.

„Nicht nur das übliche Trompeten-Geschmetter von der Empore erklingt, sondern es gelingen viele Schattierungen in einem sehr abwechslungsreichen Programm.“ So hat der Rundfunkjournalist Georg Waßmuth das Duo Stadtfeld-Rahn in der Sendung „Neues vom Klassikmarkt“ im SWR charakterisiert. In der Tat ist es zum Markenzeichen des 2008 gegründeten Duos geworden, Werke jenseits des üblichen Barock-Repertoires auszugraben und zu bearbeiten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Musik der Romantik.

Als langjähriges Mitglied des Speyerer Domchors ist Rahn mit Kirchenmusik aufgewachsen. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kirchenmusiker am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut in Speyer. Sein Studium in den Fächern Klavier, Cembalo und Musiktheorie absolvierte er an den Musikhochschulen in Köln, Berlin und Karlsruhe. Rahn konzertiert als Solist wie als Kammermusikpartner und Liedbegleiter in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Asien. Im Auftrag des Goethe-Instituts unternimmt er regelmäßig weltweite Konzertreisen. Nach dem Duo mit Stadtfeld gilt sein breit gefächertes Interesse als Pianist, Cembalist und Organist der alten Musik bis hin zur zeitgenössischen Musik. In Speyer gründete er 2008 die Konzertreihe für zeitgenössische Musik „Kontrapunkte Speyer“.

Auf dem Programm in Aalen stehen Werke für Trompete und Orgel sowie Orgel-Solowerke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Gabriel Fauré, Edwar Elgar, Thorwald Hansen und Piotr Iljitsch Tschaikowski.