Das traditionelle Adventskonzert der Cappella Nova in der Wallfahrtskirche findet am Sonntag, 16. Dezember, um 19 Uhr statt. Zum 250-jährigen Jubiläum der barocken Wallfahrtskirche und zum 25-jährigen Chorleiterjubiläum von Ralph Häcker steht festliche Musik aus dem 18. Jahrhundert auf dem Programm. Neben Händels Anthem „O praise the Lord with one consent“ und Bachs Kantate 140 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ erklingen die Adventskantate „Auf, auf, ihr Herzen, seid bereit“ von Homilius und die Motette „Regina coeli“ KV 127 von Mozart.

Unter Häckers Leitung musizieren Viktoria Wilson (Sopran), Tobias Mäthger (Tenor), Martin Schicketanz (Bass), der Chor Cappella Nova und das Orchester „usicamerata (Konzertmeisterin: Monika Böhm).

Die Cappella Nova, der Junge Chor der katholischen Kirchengemeinde Unterkochen, wurde 1977 als Kinder- und Jugendchor gegründet. Seit 1993 leitet Häcker den inzwischen erwachsenen Chor, der sich über die Region hinaus einen guten Ruf erworben hat. Höhepunkte der Chorgeschichte sind Projekte mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, zuletzt beim Kapfenburg-Festival und beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd.