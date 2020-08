Festival trotz Corona: Bands aus der Region wollen überleben

„Aalen live – we will survive“. So lautet das Motto im Aalener Stadtgarten. Ein Festival in Zeiten von Corona? So sieht das Hygienekonzept aus.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen