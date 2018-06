Festgenommene sind wieder frei

Die neun Personen, die am Montagmittag im Zuge einer Fahndung im Zusammenhang mit aktuellen Schockanrufen in der Aalener Bahnhofstraße von der Polizei vorläufig festgenommen worden waren (wir berichteten), befinden sich alle wieder auf freiem Fuß. Der rote Kleinbus war im Zuge von Observationsmaßnahmen in den Fokus der Ermittler geraten. Zeit, Ort und das Verhalten der Insassen ließen eine Tatbeteiligung an den zwei am Vormittag angelaufenen Betrugsversuchen möglich erscheinen, weshalb die Polizei nach diesem Fahrzeug fahndete. Die Ermittlungen der Polizei nach der erfolgten Festnahme entlasteten alle neun Personen aus dem Kleinbus in Bezug auf eine Beteiligung an den Schockanrufen vollständig. Alle neun sind ausländische Arbeitnehmer, die vorübergehend in Aalen beschäftigt sind.

Der zuvor festgenommene 30-jährige Mann wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden, da sich der Verdacht gegen ihn im Zuge der polizeilichen Ermittlungen weiter gefestigt hat. Der Beschuldigte soll in beiden Betrugsfällen am Montagmorgen als Geldbote fungiert haben. Bei dem 30-Jährigen handelt es sich um die erste Festnahme im Ostalbkreis in Zusammenhang mit den Schockanrufen. Die Aalener Kriminalpolizei erhofft sich daraus weitere Ermittlungsansätze und Hintergründe zur Tatstruktur.