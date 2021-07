Festakt findet erstmals im KubAA statt

Ein Kontingent kostenfreier Eintrittskarten für den Festakt sind und kostenpflichtige Karten für die Lesung am 25. Juli sind ab Montag, 19. Juli in der Tourist-Information oder unter www. reservix.de erhältlich. Der Festakt wird gefilmt und live gesendet, zu sehen auf dem Youtube-Kanal der Stadt Aalen. Eine Zusammenfassung wird auf www.aalen.de in der darauffolgenden Woche eingestellt. Infos: www.aalen.de/Schubart-Literaturpreis