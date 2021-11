Fest geplant: 25 Jahre Vesperkirche

„25 Jahre Wasseralfinger Vesperkirche – Gott sei Dank!“ – unter diesem Motto soll in der Wasseralfinger Magdalenenkirche im nächsten Jahr vom 30. Januar bis zum 27. Februar 2022 die 26. Wasseralfinger Vesperkirche 25 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1997 stattfinden. In diesem Ziel ist sich das neunköpfige Leitungsteam völlig einig. Denn die Besucherinnen und Besucher und die Mitarbeiterschaft haben die wohltuende Gemeinschaft in der Wasseralfinger Magdalenenkirche im Februar diesen Jahres sehr schmerzlich vermisst. Das wurde deutlich bei vielen Anfragen und Begegnungen und vor allem auch beim diesjährigen Ersatz „Vesperkirche zum Mitnehmen“, bei der immerhin über 2400 Mahlzeiten (sonst über 6000) ausgegeben wurden.

Wegen Corona soll nach Angaben von Pfarrer Uwe Quast die 2G-Regel gelten und die Platzzahl begrenzt werden. Die Verantwortlichen zeigten sich verantwortungsbewusst: „Die Entwicklung der Pandemie bleibt immer im Fokus wie auch das menschliche Ur-Bedürfnis nach Kontakt und Ansprache“, so der Pfarrer. Zusätzlich zur Essensausgabe soll es wieder täglich einen geistlichen Impuls geben, freitags Kulturangebote, verschiedene Beratungsangebote und das kostenlose Haareschneiden. Es soll auch wieder einen Kleider-Basar geben, der aber aus Corona-Sicherheitsgründen in den großen Saal des evangelischen Gemeindehauses in der Bismarckstraße verlegt wird.

Quast hofft, dass sich durch die frühe Ankündigung der Vesperkirche viele noch impfen lassen, damit es insgesamt eine weitere Normalisierung des sozialen Lebens geben könne. Aber dazu sei die 2-Regelung absolut notwendig. „Wir wollen aus diesem Grund alles tun, um Zusammenkunft zu ermöglichen. Die Vereinsamung durch Corona ist ein Riesenproblem. Wir wollen Menschen ermutigen und zu spüren geben, dass keiner verloren geht“, so Quast. Diese Botschaft transportiere die Wasseralfinger Vesperkirche nun seit 25 Jahren in die Öffentlichkeit und sie schaffe Verbindungen, „aus denen Menschen Wertschätzung und Zuversicht schöpfen“.

Zum Auftakt der Vesperkirche soll am Vortag des Beginns, am 29. Januar um 17 Uhr, ein Podiumsgespräch mit den Initiatoren der Wasseralfinger Vesperkirche stattfinden.