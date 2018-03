Fersehen sendet live aus Aalen

Am Donnerstag, 22. Februar, sendet „Landesschau Baden-Württemberg“ live aus Aalen, wo ein neues Fitnessangebot im Fitnessstudio von Michael Scharfenecker zum „Abhängen“ einlädt. „Bungee“-Fitness-Training nennen sich die Kurse, bei denen seit Anfang des Jahres Sportbegeisterte regelrecht in den Seilen hängen und durch elastische Bewegungen ihren Körper trainieren.

SWR-Reporterin Aita Koha macht den Selbstversuch und besucht einen entsprechenden Kurs bei Fitnesstrainerin Laura Stelzer. Von ihr erfährt Aita Koha, für wen sich das Training eignet und ob Frauen wie Männer an den Kursen teilnehmen.

Die Reportage läuft in der Rubrik „Live im Land“, in der Reporter von „Landesschau Baden-Württemberg“ regelmäßig von interessanten Veranstaltungen und Örtlichkeiten im Sendegebiet berichten. „Landesschau Baden-Württemberg“ läuft von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen in Baden-Württemberg