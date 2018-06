Zwei Doppelteams des Voltigier- und Reitclubs Zöbingen haben vor Kurzem an einem CVI-Turnier in Fossalto die Portogruaro in Italien teil genommen. Sogenannte Concours de Voltioge-Turniere (CVI) werden internatioanl ausgeschrieben und von den Mitgliedern der Dachorganisation FEI (International Federation of Equestrian Sports mit Sitz in Lausanne) ausgerichtet.

Schon die Anreise von Zöbingen nach Fossalta di Portogruaro im Nordosten von Venedig war die erste Herausforderung. Denn schließlich mussten 670 Kilometer bewältigt werden. Die beiden Doppelteams Stefanie Hägele, Kim Stahl – CVIJ**, Pascal Kersten, Emma Hoffmann – CVIJ* mit dem Pferd Cannavaro, der Trainerin Melanie Nagel und der Helferin Martina Hediger-Stahl machten sich dabei auf den Weg. Ursprünglich sollten die beiden Pferde Sir Lanvin und Lombay nach Italien reisen, aber Cannavaro hat mit einer Pferdenote von 7,6 seine Sache souverän gemeistert.

Platz acht beim Pflichtstart

Zunächst fand nach der Ankunft die Verfassungsprüfung statt. Danach folgte der Pflichtstart von Emma Hoffmann und Pascal Kersten. Sie erreichten einen starken achten Platz mit der Wertnote 6,104. Einen Tag später hatte das Doppel dann die Kür zu absolvieren.

Sie hatten sich mit dem Musiktitel an einer Filmserie orientiert und ihnen gelang eine sehr gute Interpretation. Sie erhielten dafür die Wertnote 6,633 und sicherten sich Platz sechs. Emma Hoffmann und Pascal Kersten die Siegerehrung erreichten den Gesamtplatz sechs für Pflicht und Kür mit der Wertnote 6,369 und hatten sich damit den Aufstieg nach CVIJ** gesichert.

Am Tag darauf erfolgte für das zweite Doppel Kim Stahl und Stefanie Hägele, der erste Kürstart. Ihre Musik basierte auf einer Auswahl aus dem Ballettgenre, womit sie souverän starten und gut durch die Kür turnen konnten, obwohl sich Stahl verletzt hatte und ein Start zunächst fraglich schien. Auch Cannavaro zeigte sich von seiner besten Seite und erhielt die Pferdenote 7,6. Mit dieser ersten Kür sicherten sich Kim Stahl und Stefanie Hägele den 2. Platz und die Wertnote 7,127. Das Doppel startete am Sonntag in der zweiten Kür.

Der Start war nicht so geglückt wie am Tag zuvor, aber die beiden konnten ihre Kür geschickt absolvieren und erreichten den dritten Platz mit einer Wertnote von 6,801. Am letzten Tag erreichten Kim Stahl und Stefanie Hägele dann noch den zweiten Gesamtplatz mit einer Wertnote von 6,964. Nur die österreichischen Teilnehmer waren besser als das Doppel aus Zöbingen.