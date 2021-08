Ferienzeit lässt Arbeitslosenzahlen leicht ansteigen

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen um 322 Personen angestiegen. Damit waren 9387 Personen in Ostwürttemberg ohne Beschäftigung. Das sind 3,6 Prozent mehr Arbeitslose als im Juli. „Für einen August ist das keine ungewöhnliche Entwicklung. Bedingt durch die Urlaubszeit werden in den Sommermonaten weniger neue Arbeitsverhältnisse begründet und auch die endenden Ausbildungsverhältnisse münden leider nicht immer nahtlos in eine Beschäftigung“, beginnt Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung, ihre Ausführungen zum Arbeitsmarktbericht.

Geringer Anstieg

Erfreulich sei, dass der Anstieg verhältnismäßig gering ausgefallen ist. „So einen geringen Anstieg an Arbeitslosen von Juli auf August hatten wir seit über zehn Jahren nicht mehr. Es freut mich, dass wir weiterhin so stabil durch die stürmischen Zeiten dieser Pandemie fahren. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir mitten in einem enormen Veränderungsprozess der Arbeitswelt stecken. Wir müssen weiterhin fokussiert die Herausforderungen des Strukturwandels in unserer Region gemeinsam angehen. Dazu braucht es die Bereitschaft der Beschäftigten und Arbeitslosen zum lebenslangen Lernen“, so Prusik.

Von den 9387 Arbeitslosen werden 4224 Personen vom Jobcenter Heidenheim und dem Jobcenter im Ostalbkreis betreut. Das sind 45 Prozent aller Arbeitslosen in Ostwürttemberg. 5163 Personen werden von der Arbeitsagentur Aalen, mit den Geschäftsstellen Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim betreut. Die Jobcenter haben im August einen Anstieg von 50 Personen verzeichnet, während die Arbeitsagentur 272 Arbeitslose mehr als im Juli betreute.

Junge Erwachsene besonders betroffen

Im Ostalbkreis sind 6159 Menschen arbeitslos (2824 Frauen, 3335 Männer), 266 mehr als Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,4 Prozent. Vom Jobcenter werden 2711 Menschen betreut, 46 mehr als im Vormonat. Der leichte Anstieg der Arbeitslosen im August konzentriert sich zum größten Teil auf die Gruppe der jungen Erwachsenen unter 25 Jahren. Erfahrungsgemäß wird dieser Anstieg in den kommenden Monaten aber wieder vom Markt kompensiert.

Eine Besonderheit im August ist der leichte Rückgang an Langzeitarbeitslosen. Während der Lockdowns waren massive Anstiege bei der Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnen. „Nun können wir im zweiten Monat in Folge zumindest leichte Rückgänge vermelden (minus 16 Personen), was mich sehr freut“, so Prusik.

Langzeitarbeitslosigkeit

Besonders deutlich werde dies, wenn man sich die Anteile der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen anschaut. Im August 2020 lag der Anteil der Langzeitarbeitslosen bei 22,5 Prozent. Im Laufe des letzten Jahres hat sich dieser bedauerlicherweise auf 32,7 Prozent erhöht. „Wir müssen hier unbedingt am Ball bleiben. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass sich insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt“, warnt Claudia Prusik.

Der Arbeitsagentur und den Jobcentern wurden im August 835 offene Stellen gemeldet. Das sind 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit standen den Vermittlungsfachkräften im Berichtsmonat insgesamt 3225 zu besetzende Stellen zur Verfügung. Die meisten Stellen kamen aus dem Bereich der Metallverarbeitung. Mehr als 70 Prozent der gemeldeten Stellen sind für Fachkräfte und Akademiker.

Noch Ausbildungsstellen offen

Viele Unternehmen und Betriebe in der Region sind weiter auf der Suche nach Nachwuchs: Im August waren noch 982 Ausbildungsstellen unbesetzt. Claudia Prusik betont: „Es gibt noch freie Ausbildungsplätze für September. Eine Bewerbung lohnt sich definitiv auch jetzt noch!

Kurzarbeit gesunken

Die Zahl neuer Anzeigen zur Kurzarbeit ist seit Jahresbeginn weiter gesunken. Im August zeigten in Ostwürttemberg 17 Betriebe für 148 Beschäftigte Kurzarbeit an. Das ist deutlich weniger als zu Jahresbeginn. Bei den Anzeigen auf Kurzarbeit sind auch Folgeanzeigen von Unternehmen aufgrund der Unterbrechungen von Lieferketten dabei. Für Februar 2021 liegen endgültige Zahlen vor. Demnach haben im Februar 1998 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt und mit der Agentur für Arbeit abgerechnet. Es befanden sich 14 579 Frauen und Männer in Kurzarbeit. Mehr als die Hälfte davon entfiel auf das verarbeitende Gewerbe, vor allem der Metall- und Elektroindustrie, den Einzelhandel und das Gastgewerbe.