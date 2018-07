Ferienspaß mit der Lebenshilfe Aalen

Die Lebenshilfe Aalen bietet in den Schulferien eine Tagesbetreuung im Haus der Lebenshilfe in Wasseralfingen an. Dafür sind noch Restplätze frei. Das Programm startet um 9 Uhr, endet um 16.45 Uhr und beinhaltet Ausflüge und Tagesangebote speziell für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung.

Interessierte können sich unter 07361 / 78092-14 oder ambulante.dienste@lebenshilfe-aalen.de melden. Ein Fahrdienst kann angeboten werden. Zudem werden für die Betreuung Helfer ab 18 Jahre gesucht. Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung.