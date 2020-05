Ferienprogramm trotz Corona-Einschränkungen

Seit vielen Jahren bietet die Stadt Aalen in Kooperation mit zahlreichen Organisationen, Vereinen und Privatpersonen in den Sommerferien ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche an. Nachdem das Land schrittweise die Corona-Einschränkungen lockert, soll das Angebot auch dieses Jahr wieder möglichst in vollem Umfang bestehen bleiben - mit entsprechend an die geltende Verordnung angepassten Konzepten. Anbieter können ihre Ferienprogrammangebote noch bis zum 30. Juni unter www.aalen.de/ferienprogramm erfassen. Sollten Angebote im Ferienprogramm nicht stattfinden können, bietet die Stadt Aalen den Familien unter den dann gültigen Voraussetzungen weiterhin eine Betreuung an.

Ansprechpartner im Stadtjugendreferat sind Reiner Peth unter Tel. 07361/5249712 oder Nicole Gehrke unter Tel. 07361/524970 oder per Mail an hausderjugend@aalen.de.